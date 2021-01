Vucetich, insatisfecho tras el empate de Chivas con Puebla

El debut en el Guard1anes 2021 no fue como pronosticó el técnico del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, quien al final del cotejo no se guardó nada tras el empate 1-1 ante el Puebla y lamentó el penal fallado por el capitán Jesús Molina, así como la desconcentración que tuvo su zona baja en el gol recibido.

“No es lo que quisiéramos, tuvimos las oportunidades para irnos adelante. En una de las únicas llegadas que tuvo el Puebla nos hizo el gol, nosotros tenemos que ir corrigiendo esos detalles, hemos tenido oportunidades pero no las capitalizamos y no me deja satisfecho. Sumamos, que es importante, pero no como queríamos”, dijo el timonel rojiblanco.

Vucetich destacó la capacidad de reacción que tuvieron sus jugadores para recuperarse y espera pronto contar con el plantel completo, para ver al equipo más fuerte futbolísticamente.

“No hemos tenido a ‘Conejito’ (Isaac Brizuela) por lesión, tiene una enfermedad José Juan Macías (COVID-19), Cisneros está comenzando a trabajar (saliendo de lesión); tuvimos un par de posibilidades de gol y trabajaremos así con todos los elementos. Alexis Vega recién regresa, iremos logrando que el equipo crezca”.