Vucetich cree que Chivas está para jugar Liguilla

A pesar de que el cuerpo técnico del Rebaño Sagrado tuvo tres semanas completas para preparar el encuentro frente a Santos Laguna, a Chivas sólo le alcanzó para sumar su séptimo empate del Torneo Guard1anes 2021 y se mantiene fuera de la zona de Repesca con 13 unidades.

Tras haber sumado solamente un punto como local, el entrenador del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, se mostró insatisfecho por el resultado, pero aseguró que su equipo tiene las condiciones necesarias para aspirar a un puesto de Liguilla.

“Hoy me deja tranquilo a medias por el funcionamiento, por la agresividad y por las variantes que mostró el equipo, creo que en ese sentido me deja más tranquilo. Pero no con la satisfacción completa, porque debimos haber obtenido el resultado y mantenernos en una situación más clara de la clasificación. En relación a la actitud, determinación y compañerismo que mostraron los jugadores el día de hoy, considero que tenemos la plena confianza para poder aspirar a esa opción de calificación”.

Cambios insólitos en la alineación

Para el partido contra Santos, Vucetich apostó por regresar a la titularidad a Antonio Rodríguez después de que el guardameta estuvo en la banca en los últimos 25 partidos, y además, el estratega alineó como titular al delantero Ángel Zaldívar en lugar del goleador del Rebaño, José Juan Macías.

Al respecto de los cambios que realizó en su 11 inicial, Vucetich no quiso entrar en detalles y sólo comentó que se trató de modificaciones rutinarias que decidió tomar el cuerpo técnico del equipo.

“En relación a los jugadores que salen, pues es parte del futbol. A veces son las variantes que se tienen que hacer por diferentes circunstancias, entonces ahí tenemos que estar dialogando. Sí platiqué más con Gudiño. Con Macías no platiqué porque fue una decisión de última hora. Pero como profesionales han respondido muy bien, Macías entró hoy de forma positiva y con la convicción de ayudar al plantel”.

LS