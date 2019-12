Volveré a estar en Guadalajara: Alan Pulido

Tras anunciarse que se iba de Chivas al Sporting Kansas de la MLS, el actual campeón de goleo de la Liga MX, Alan Pulido, aseguró que se va en paz en todos los aspectos, porque la dirigencia le ayudó a que su salida fuera fácil, tras haber logrado cada uno de los sueños que se propuso y los logró alcanzar.

“Me voy con la cara en alto, di lo mejor para Chivas y logramos cosas importantes. Muchísimas gracias por todo, a donde quiera que vaya siempre los recordaré. Estoy seguro que algún día volveré a estar en Guadalajara que siempre será mí casa. Gracias por todo chivahermanos, los quiero”.

Pulido precisó que tomó la determinación de irse para buscar nuevas metas, ya que luego del campeonato obtenido en la Liga con Chivas, se sufrió mucho porque se desmanteló el equipo y las cosas no se dieron como pretendía, al final, también le alcanzó para ser campeón de goleo y esto también lo agradeció .

“Gracias a mis compañeros por jugar ese último partido para mí y poder cumplir el campeonato de goleo, sin duda los extrañaré ya que he dejado muy amigos. Les deseo lo mejor hoy y siempre y estoy seguro que pronto lograrán levantar la 13, a la directiva que hizo más fácil todo esto, al presidente Amaury Vergara por todo el apoyo que siempre mostró hacía mí y hacía el equipo”.

Pulido se va contento, tranquilo, porque cumplió con tres títulos grupales y uno individual, así que no será fácil olvidar a cada persona que colaboró en todo momento y para ellos, también les dejó un mensaje.

“Ahora me toca tomar otro destino y realizar más sueños y metas por cumplir, pero nunca olvidaré a cada persona que me tocó compartir con ellos en el club y cada consejo que recibí por parte de ellos, agradezco de verdad toda la información que desde que llegué me hizo sentir muy especial y me voy de la manera, gracias totales por cada alegría, por cada motivación que me dieron siempre para darlo todo en la cancha”.

LS