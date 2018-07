Vive Vigón un amargo cumpleaños

Era su cumpleaños y todo apuntaba a que cerraría de lujo, estaba dando un muy bien partido, estuvo defendiendo, atacó por diferentes zonas del campo y pegó un balón en el poste, incluso provocó un penal que él cobró, pero el haberlo fallado mandó triste y sin festejos a casa a Juan Pablo Vigón.

Tras el empate 0-0 ante el Querétaro, el mediocampista siente que le falló a la afición en ese cobro desde los once pasos, pero asegura que espera pronto tener otra oportunidad de darle tres puntos a los Rojinegros.

“Me voy intranquilo, tengo que trabajar para revertir esto, el futbol me dará una revancha. Es normal, la afición quiere ganar, yo quería ganar, meterla, mis compañeros apoyaron bien y como capitán, no me quedó más que decirle al grupo que solamente nos faltó meterla. En ocho días tenemos una revancha, vamos a tomarla como tal y desquitarnos contra el América”.

Aseguró Vigón que sus compañeros le apoyaron al finalizar el encuentro, saben que es un momento duro y que se debe arropar a quien cometió el error, a quien falló y así lo hicieron con él.

“Me apoyaron, somos una familia, lo cual me hace más fuerte, lo tomaremos para bien y trabajaremos para lo que viene. Seguimos con la mentalidad intacta que podemos hacer grandes cosas, vamos a pelear para estar en la Liguilla”.

El funcionamiento que tuvo el equipo le gustó a Vigón, siente que van por buen camino, tienen tiempo para preparar el partido siguiente y buscar que la suerte esté de su lado, porque estrellaron tres balones en los postes.

Pese al fallo, el mediocampista fue uno de los mejores jugadores de los Zorros.