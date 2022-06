Christian Martinoli se ha convertido con el paso de los años en uno de los referentes de la narración en el futbol mexicano. Su peculiar estilo para narrar los partidos, aunado al humor y la buena relación que mantiene con Luis García, lo ha llevado a estar siempre en boca de todos.

En ese sentido, Esteban Arce, otro reconocido comunicador, dio unas declaraciones en las que aseguró que Christian Martinoli y Luis García habían copiado su estilo para narrar de él y del Burro Van Rankin cuando ambos llevaban los partidos de Tecos en Multivisión.

"Lo que hoy hacen Luis García y Christian Martinoli es como Disneylandia, comparado con lo que hacíamos. Lo que hoy hacen ya muchos, en aquel entonces era muy exótico. Nosotros lo hicimos primero, aprovechando que nadie nos veía. Lo que hacen Luis García y Martinoli todavía es herencia nuestra", dijo Esteban Arce.

Al ser consultado sobre las declaraciones, Christian Martinoli fiel a su estilo no se cortó y evidenció que no mantiene una buena relación con Esteban Arce, pues incluso lo llamó frustrado.

"¿Quién dijo eso? No lo conozco. No le voy a dar publicidad a nombre de nosotros. Él ya tuvo su historia, sus formas. Si él quiere decir eso. Antes nos saludaba muy bien, cuando nos hicimos más famosos que él ya no tanto. Igual y está frustrado", dijo Martinoli.

El estilo que tiene Christian Martinoli y Luis García se ha traducido en un éxito para él y para su empresa. En la actualidad, en los partidos de alta embergadura que son transmitidos por las dos televisoras principales del país, suele ser la empresa en la que laboran Christian y Luis la que mejor rating tiene y en gran medida se debe a él.

