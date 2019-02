Vinicius pide orar por víctimas del incendio en instalaciones del Flamengo

El joven extremo brasileño del Real Madrid Vinicius lamentó este viernes el incendio que ha causado al menos diez muertos en un centro de entrenamiento del Flamengo, su club de origen, y pidió rezar "una oración" por las víctimas.

"Que noticia tan triste! Oremos por todos! Fuerza, fuerza y fuerza", escribió Vinicius en su cuenta oficial de la red social de Twitter acompañado de un emoji que llora.

Que notícia triste! Oremos por todos! Força, força e força �� — Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) 8 de febrero de 2019

El extremo madridista añadió una imagen negra con el logotipo del Flamengo y la etiqueta "Luto" bajo la leyenda: "Sólo de recordar los días y noches que pasé en el centro de entrenamiento, se me pone la carne de gallina. Todavía no me lo puedo creer, pero recemos por todos! Que Dios bendiga a las familias de cada uno!".

Só de lembrar as noites e dias que passei no ct, é de arrepiar. Ainda sem acreditar, mas em oração por todos! Que Deus abençoe a família de cada um! �� pic.twitter.com/RcBsdH3GME — Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) 8 de febrero de 2019

Vinicius, de 18 años, llegó al Real Madrid el pasado verano tras ser fichado por el equipo blanco en enero de 2018 por unos 45 millones de euros, procedente del Flamengo, su club formativo, que ahora ha sufrido una tragedia en sus infraestructuras en Río de Janeiro.

"Está afectado, es su casa, es normal. Son noticias muy tristes para todos, sobre todo para la gente que está afectada" por la tragedia, dijo este viernes el técnico del Real Madrid, Santiago Solari, en referencia a su joven extremo brasileño.

Poco antes, el club blanco había emitido un comunicado en el que "lamenta profundamente el fallecimiento de los jugadores y empleados del Flamengo a causa del incendio sufrido en su ciudad deportiva".

"El club quiere trasladar sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas, y desea una pronta recuperación de los heridos", añadió el Real Madrid.

Otros clubes y organismos como la Federación Española de futbol (RFEF) o la Liga española también mostraron su pésame por la tragedia en sendos mensajes de condolencias.

Al menos diez personas murieron en el incendio de unas instalaciones del club brasileño en que funcionaban como alojamiento de jóvenes atletas de las categorías de base, según dijo una portavoz de los bomberos.

