Ventrelle dejó de pertenecer a los Raiders

Dan Ventrelle dejó de ser del presidente de los Raiders de Las Vegas, tras menos de un año en el cargo.



El dueño Mark Davis anunció a través de un comunicado que Ventrelle “ya no está más con la organización de los Raiders”, pero no dio detalles sobre la decisión. Ventrelle comentó a través de un reporte en Las Vegas Review-Journal que había sido despedido como represalia por generar preocupación entre múltiples empleados de la NFL sobre un “ambiente de trabajo hostil”.



“Cuando Mark fue encarado por esos temas, los desdeñó y no demostró el nivel de preocupación que esto ameritaba”, dijo Ventrelle en el comunicado. “En vista de esto, informé a la NFL de estos problemas y de la respuesta inaceptable de Mark.

Poco tiempo después me despidieron como represalia por plantear estas preocupaciones. Me mantengo firme en mi decisión de plantearlas para proteger a la organización y a sus empleadas”.

Los Raiders no emitieron comentarios en relación con el comunicado de Ventrelle.

