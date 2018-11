Vencer o morir para Chivas

La ilusión existe porque las matemáticas así lo dicen, lo demás estará en los jugadores de Chivas.

Y es que pelearán contra el Puebla como si fuera, dice Gael Sandoval, una final, en el duelo de esta noche en el Estadio Cuauhtémoc, uno de los juegos con los que abre la Jornada 15 del Apertura 2018.

No hay margen de error, pues deben ganar los tres encuentros que les restan para sumar 25 unidades y esperar resultados de terceros para una remota calificación a la Liguilla. “De eso se trata un torneo, los números pueden ser fríos, pero vamos a pelear. Estos nueve puntos que quedan son muy importantes”, dijo Sandoval antes de viajar a la Angelópolis.

Sandoval aprendió de sus errores cometidos el pasado fin de semana, lamentó no ser contundente y ante el Puebla, la revancha está ahí. “Es futbol y afortunadamente así es, la diferencia es la contundencia, hay que aplicarnos. En mi caso, que me tocó en algunas ocasiones anotar y en este último me tocó fallar obviamente es una responsabilidad personal que debo mejorar. El nivel, futbolísticamente hablando, demuestra que siempre fuimos hacia adelante y sirvió para ganar en algunas ocasiones. Obviamente cuenta el rival, cuentan sus jugadas, eso es importante y el aficionado sabe que nosotros no queremos perder”.

Pese a los buenos deseos de Gael Sandoval, la Liguilla para los rojiblancos no depende sólo de que se enrachen.

El Guadalajara necesita de otros resultados este fin de semana, ya que hay un choque directo de equipos involucrados en Liguilla, Morelia y Tigres, que están en el séptimo y octavo lugar, respectivamente. Aquí le conviene al Rebaño un empate entre ambos, porque de ganar cualquiera de los dos, se le escaparía uno de ellos.

El noveno lugar en la tabla general es el Pachuca, que enfrenta al Necaxa, y aquí los rojiblancos esperan que los hidrocálidos le hagan el favor ganándole a los Tuzos, ya que si los dirigidos por José Saturnino Cardozo ganan, le darían alcance a los de Francisco Ayestarán. Otro duelo que importa mucho en el redil es el que sostendrá Querétaro, que se encuentra en la décima posición, así es que lo más conveniente es que Santos le gane a los Gallos y no se vayan a 22 puntos.

Parejos

Dos triunfos por bando tienen en sus últimos cuatro enfrentamientos Chivas y Puebla. El Guadalajara ganó de visita en el Apertura 2016 y en casa en el Clausura 2017. Los poblanos ganaron los dos más recientes, primero en el Estadio Akron, y después en su cancha.

Agradece sus enseñanzas

El técnico del Guadalajara, José Cardozo, se desvivió en halagos hacia el técnico del Puebla, Enrique Meza, ya que el “Profe” le dio toda la confianza y sus mejores momentos con el Toluca los vivió siendo dirigido por él.

“Lo quiero mucho. Estoy aquí en Chivas por el ‘Profesor’ Meza. Con ningún entrenador había jugado y con él debuto. Nos ayudó, nos inculcó que teníamos que querer la profesión, que teníamos que querer al equipo y eso nos hizo madurar mucho como profesional y seres humanos. Nos cambió la vida. Lo quiero mucho, es y será mi amigo, estamos siempre en contacto y todo lo que aprendí fue gracias a Enrique Meza”.

HOY EN TV

Puebla vs. Chivas

Azteca 7/21:00

Alineaciones Probables

Puebla: 34. Nicolás Vikonis, 5. Daniel Arreola, 15. Diego Cruz, 17. Alonso Zamora, 26. José Pallas, 300. Vladimir Loroña, 3. Alejandro Chumacero, 18. Luis Robles, 9. Lucas Cavallini, 11. Christian Tabó, 22. Omar Fernández.

Cambios: 1. J. Rodríguez, 27. H. Rodríguez, 7. P. González, 8. F. Acuña, 10. J. Espericueta, 12. F. Micolta, 31. C. Palacios.

D.T. Enrique Meza.

Chivas: 1. Raúl Gudiño, 2. Josecarlos Van Rankin, 4. Jair Pereira, 5. Hedgardo Marín, 6. Edwin Hernández, 11. Isaac Brizuela, 7. Orbelín Pineda, 288. Fernando Beltrán, 13. Gael Sandoval, 9. Alan Pulido, 14. Ángel Zaldívar.

Cambios: 34. M. Jiménez, 3. C. Salcido, 16. M. Ponce, 10. E. López, 29. A. Zendejas, 31. A. Cervantes, 23. J. Godínez.

D.T. José Saturnino Cardozo.