Vencer al sufrimiento

Cuando parecía que se había convertido en un ídolo, referente y una gran figura no sólo del Atlas o de la Liga MX, sino de todo el continente al ser titular con su Selección, el mediocampista Lorenzo Reyes sufrió una de las lesiones más dolorosas que puede padecer un futbolista: una ruptura del tendón de Aquiles que lo alejó de las canchas por seis meses.

Según el propio “Lolo” fueron los seis meses más largos y difíciles, no sólo de su carrera como futbolista, sino de toda su vida, ya que se sentía inútil, esto al ver a su equipo caer en repetidas ocasiones y fracasar en el intento de clasificar en la Liguilla en el Clausura 2019.

Pero como el ave Fénix, Reyes recobró las fuerzas para seguir luchando y cada que se pone la playera con el escudo rojinegro se transforma, se convierte en una “bestia” capaz de contagiar a sus compañeros para darlo todo en el campo de juego. El ánimo es diferente, recibió el cariño de compañeros, cuerpo técnico y afición y eso lo sacó adelante.

“Fueron los peores meses de mi vida, sobre todo el principio, no podía caminar, me sentía inútil. Al mismo tiempo que me lesioné el equipo empezó a andar mal y yo me sentía inútil porque no podía ayudar a mis compañeros, en ese sentido fue muy difícil, pero gracias a Dios ya está en el pasado”.

La lesión ocurrió el 29 de enero de este año y no fue sino hasta el partido contra Morelia en la Jornada 2 del actual Apertura 2019, el 26 de julio pasado, cuando “Lolo” regresó a las canchas. Seis meses que para el andino se sintieron como seis años por el sufrimiento e impotencia experimentados. Ahora, agradece la confianza brindada por el timonel Leandro Cufré, pues se sorprendió de que jugara tan pronto en el campeonato.

“Fue una lesión muy larga, los seis meses parecieron seis años y la verdad es que a medida que han pasado los partidos me he sentido mucho mejor. Yo me acuerdo que me ahogaba mucho, tampoco esperaba jugar más pronto, fue más rápido de lo que yo esperaba, estoy agradecido por la confianza que me dio Leandro, pero creo que lo he aprovechado bien”, apuntó.

- ¿Qué pasaba por tu mente al estar lesionado?

- No pensaba nada, estaba en blanco, pero sentía impotencia, porque cuando me lesioné sentía que estaba pasando por el mejor momento futbolístico de mi carrera y llegó en el peor momento, pero gracias a las personas que estuvieron ahí, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, el club se portó muy bien, el cuerpo médico, todos me hicieron pasar esos meses más llevaderos.

- ¿Cómo fue tu regreso a las canchas?

- Me acuerdo que el primer partido que jugué después de la lesión entré unos minutos con Morelia y después jugué Copa y ahí me sentí muy bien. Leandro simplemente me dijo que iba a ser titular contra Santos, yo tenía todas las ganas, me sentía preparado.

- ¿Cómo te ayudó el apoyo de la afición?

- Siempre lo he dicho, me siento muy apoyado por la hinchada y la verdad es que me siento muy contento en ese sentido y yo trato de retribuirles todo eso dando todo en cada entrenamiento, en cada partido. Puedo jugar un buen partido o un mal partido, pero siempre dejo la vida en la cancha.

- ¿La Selección de Chile te apoyó en algo?

- También en Selección me apoyaron mucho en el momento de la lesión, siempre se preocuparon por mí, de cómo iba en la recuperación. Compañeros, entrenadores, preparador físico, todos en la Selección se portaron muy bien conmigo y esa es mi meta, volver a la Selección. Estoy muy emocionado, siento que estoy retomando mi nivel, me falta, pero voy por buen camino.

Referente, un término que no se da a sí mismo

A pesar de que hoy Lorenzo Reyes es el segundo capitán del Atlas, por atrás de Osvaldo Martínez, el chileno no se siente un referente dentro del equipo; no obstante, siente la necesidad de acercarse a los jóvenes del plantel para aconsejarles y decirles que es momento de crecer y dar la cara por un club que necesita de alegrías.

“No sé si soy un referente, yo actúo como soy, no lo hago para que los demás me vean para dar un ejemplo, sino que yo actúo simplemente como soy. La mayoría de las veces somos nosotros los que nos acercamos a los más chicos para ver cómo están, cómo se sienten en el primer equipo, si les molesta algo, si cambiarían algo, pero yo creo que ellos se sienten muy cómodos en ese sentido, porque los grandes siempre tratamos de ayudar”, señaló.

“La verdad es que siempre trato de ayudar en lo que más pueda, pero al mismo tiempo les exijo. Yo creo que ya cuando pasas al primer equipo ya no hay niños grandes ni chicos, todos somos hombres y ellos tienen que estar a la altura de un club como Atlas, pero uno trata de corregirles algunos errores, para que crezcan día a día”.

