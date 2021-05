Valspar Championship: Ancer mantiene su buen juego en Florida

En Florida continuó la actividad del Valspar Championship, en donde el mexicano Abraham Ancer continúa en buena posición a pesar de no haber contado con su mejor juego en la segunda jornada. El de Reynosa no cometió muchos errores, con únicamente dos bogeys, sin embargo no contó tampoco con muchas oportunidades de birdie, convirtiendo tres, ya que su juego largo sigue sin estar fino aunque continúa siendo alrededor del green en donde “el turco” muestra su mejor versión rescatando cualquier tipo de complicaciones en las que se vio metido. Ancer iniciará el fin de semana empatado en el dieciseisavo lugar con un acumulado de -5 en donde a pesar de estar lejos de líderes, se encuentra únicamente a tres golpes del top 5.

En lo más alto del tablero empatan San Burns y Keegan Bradley, quienes tomaron buena ventaja de las favorables condiciones para separarse del resto de los competidores. Burns contó con la mejor ronda del día con ocho abajo de par, 63 golpes, en donde no cometió error alguno mientras que Bradley lo hizo firmando un recorrido por 66 golpes, cinco abajo de par, cerrando el día con águila en el hoyo 18 tras embocar su segundo golpe desde el fairway para empatar a Burns. Estos jugadores tomaron el liderato con un total de -12 golpes para el campeonato y cuentan con cuatro golpes de ventaja con dos dias más en juego.

En el tour de ascenso, el Korn Ferry Tour, el mexicano José de Jesús Rodríguez no logró pasar el corte del Huntsville Championship tras una segunda ronda de 68 golpes, dos abajo de par, quedándose a un solo golpe con un acumulado de par del campo.

Por el lado femenino, Gaby López siguió con el sólido juego a pesar de no poder tomar ventaja de las buenas oportunidades de birdie que se dejó en el segundo día de juego, batallando una vez más con su juego sobre el green. La capitalina finalizó la jornada con un recorrido de 71 golpes, uno abajo de par, para llegar a un acumulado de -5 golpes. A pesar de haber perdido algunos puestos en el tablero empatando el lugar 18, López sigue con la posibilidad de atacar en las próximas dos rondas de competencia estando únicamente a tres golpes de las primeras cinco. En el liderato empatan las surcoreanas Hee Young Park e Inbee Park con un total de -11 golpes para el campeonato. Young Park contó con una segunda ronda de 68 golpes, cuatro abajo de par, mientras que Park lo hizo con una jornada en tres abajo de par, 69 golpes. Estas jugadoras iniciarán el fin de semana con dos impactos de ventaja sobre el resto.

Las mexicanas en el Symetra Tour comenzaron la actividad del Garden City Charity Classic en donde lamentablemente ninguna de ella logró concluir el primer día de juego en números rojos. La mejor clasificada hasta el momento es Paola Pavón con uno arriba de par, 73 golpes, empatando el lugar 43. Seguida de Ingrid Gutiérrez y Fernanda Lita con 74 golpes, dos arriba de par. Alejandra Llaneza registró un recorrido de más cuatro golpes mientras que Sandra Ángulo comenzó con 76 golpes, Regina Plasencia y Ana Ruiz con 77 golpes y Maria Balcazar con nueve arriba de par. Las representantes aztecas necesitarán de una muy buena Segunda ronda para poder librar el corte y jugar el domingo.

Especial / Sofía Castiello

JM