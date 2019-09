Valencia despide al técnico Marcelino tras apenas tres fechas

El Valencia despidió al técnico Marcelino García Toral después de apenas tres partidos en la Liga española y a tres días de enfrentar al Barcelona, y contrató como su reemplazo a Albert Celades, ex jugador de Real Madrid y del cuadro catalán.

La decisión fue anunciada el miércoles luego que el presidente del Valencia, Anil Murthy, regresó a España tras reunirse con Peter Lim, el magnate de Singapur que es dueño del club.

“El Valencia debe defender su filosofía de promocionar a nuestros jóvenes formados en la Academia y darles la oportunidad de competir a los más altos niveles“, subrayó Murthy.

“Este perfil de jugadores ha crecido con el club desde niños y representan nuestros valores. Son uno de los pilares de un equipo que debe equilibrar los objetivos ambiciosos que corresponden al club con un modelo sostenible a largo plazo que sea nuestro sello de identidad“, recalcó el dirigente.

El despido se produjo en medio de versiones de la prensa española de que Marcelino mantenía diferencias con los dueños por la planificación de la temporada. El entrenador tenía un contrato que vencía en junio de 2020.

Murthy señaló que Celades cuenta con la experiencia de trabajar con jóvenes jugadores en su camino hacia la élite y comparte, por tanto, plenamente esta filosofía del Valencia.

"Es un reto exigente porque el Valencia debe ser ambicioso y necesita ganar cada partido, pero también es exigente a largo plazo porque la sostenibilidad y nuestra base de cantera es la que nos va a hacer un hueco en la elite de un modo continuado", resaltó el presidente del club.

Celades, dirigió a la selección Sub 21 española hasta el año pasado y fue asistente de Julen Lopetegui cuando el ex técnico de España era timonel de Real Madrid.El ex mediocampista de 43 años jugó para la selección nacional y terminó su carrera con los Red Bulls de Nueva York en 2009.

El club quiere agradecer su trabajo y dedicación durante su etapa en nuestra entidad y desearle los mayores éxitos para el futuro", señaló Valencia en un comunicado.

Con Marcelino al mando, el conjunto quedó cuarto en la pasada temporada de la Liga y venció al Barcelona en la final de la Copa del Rey ,el primer título ganado por el club en más de una década.

El Valencia marcha décimo en la Liga de 20 equipos tras iniciar el curso con un empate de local ante la Real Sociedad, una derrota de visitante ante el Celta de Vigo y un triunfo en casa contra el recién ascendido Mallorca.

Los de Mestalla visitan al Barcelona el sábado 14 de septiembre y luego irán a Londres para enfrentar a Chelsea el martes 17 al iniciar la fase de grupos de la Liga de Campeones.