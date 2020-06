Uriel Antuna ve listo a JJ Macías para emigrar a Europa

Cuando se fue a Europa, seducido por las mieles de la victoria en el Viejo Continente, admite Uriel Antuna que lo hizo muy joven, con muy poca experiencia y desconocimiento de muchos factores en contra que se le pondrían en su camino. Se la jugó y perdió en el intento.

Emigró al Manchester City pero se fue prestado al Groningen, donde tampoco pudo afianzarse para terminar siendo cedido en la MLS, con el LA Galaxy. Posteriormente tras buenas actuaciones en el equipo angelino y la Selección nacional, Chivas llegó para adquirir sus derechos federativos en un precio demasiado alto.

“Yo siento que me fui por irme, yo no tenía experiencia, no hablaba el idioma, no estaba maduro todavía. El caso de JJ, yo siento que es un joven con mucho futuro, con bastantes minutos y goles”.

�� Una imagen, tres delanteros de #CanteraRojiblanca ��⚪️�� pic.twitter.com/zXDN4wIdQZ — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) June 25, 2020

Desde su óptica, su compañero José Juan Macías, tiene la calidad, personalidad, caracter, futbol y experiencia necesaria, para irse triunfar al Viejo Contienente, ya que en este tiempo que lo ha conocido, ve la manera en la que trabaja, se entrega lo disciplinado que es.

“Ya está más maduro y sólido, prácticamente es solo adaptarse al cambio de vida y de juego. Pienso que JJ está muy maduro como para irse, pero yo pienso que tiene más experiencia de como yo me fui, tiene futuro para pensar en el futbol europeo”.

AJ