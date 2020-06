Hablan por hablar: Uriel Antuna

El habilidoso volante del Guadalajara, Uriel Antuna, admite que no estuvo en su mejor nivel futbolístico, pese al gran trabajo que estuvo realizando durante los entrenamientos con el equipo y espera con ansías, el arranque del próximo campeonato para buscar su mejor nivel.

Le afectó algo la adaptación, tardó en agarrarle el ritmo futbol mexicano y cuando mejor se comenzaba a ver, se canceló el campeonato. Consideró que las críticas hacía su desempeño fue exagerado por momentos.

“El jugador a esto se expone, a ser criticado siempre. Nunca vas a tener contenta a toda la gente, yo prácticamente me enfoqué y me centralicé en lo que quería y en lo que tengo que hacer dentro del campo. Mucha gente habla por hablar, sin darse cuenta que yo llego dos horas antes a entrenar, me levanto a hacer mis activaciones, me quedo una hora más en el gimnasio, llego a mi casa y hago un poquito más, todo ese tipo de cosas la gente no las ve, solo hablan por hablar”.

Antuna agradeció la forma en la cual sus compañeros, cuerpo técnico, staff del club rojiblanco, lo cobijaron, porque le dieron mucha confianza en momentos duros cuando la crítica era constante.

La afición rojiblanca esperaba que no solamente diera asistencias en el pasado campeonato, sino que también se hiciera presente en el marcador, lo cual no logró y precisó que sabe la presión que hay por rendir, aunque por su posición, sus funciones son otras.

“Venía acostumbrado a meter goles y desgraciadamente aquí no se me dio el anotar, ahora lo estoy tratando más con calma, tratando de jugar para el equipo. Si se puede anotar goles, bien, si se puede dar asistencias, bien. Sí fue un poco de frustración, pero yo estaba tranquilo, siento yo que estaba agarrando mejor nivel, iba de menos a más. Para este torneo espero estar fino”.

De paso le dio un consejo a José Juan Macías, que si le llega alguna oportunidad para ir a Europa, que la acepte porque desde su óptica está con todo para brillar, incluso tiene la experiencia que él no sumaba cuando decidió irse al viejo continente.

Respecto al torneo que iniciará en los primeros días de julio, manifestó que sí tiene temor de un posible contagio de COVID-19, ya que no se tiene la seguridad de que todos quienes participarán, se estén cuidando como lo indican las normas de salubridad.

AJ