Una ''máquina del tiempo'' llega al Gran Premio de México

Dicen que recordar es volver a vivir. Aunque no existen máquinas del tiempo, hay pequeños instantes a los que podemos regresar a través de un video o una fotografía, pero en algunos casos se puede ir aún más allá.

Imaginen tener la capacidad de contar más de 953 historias. Cada una igual de compleja, con miles de personas detrás. Eso es lo que podrán experimentar los aficionados de la Fórmula Uno cuando lleguen al Gran Premio de México y se encuentren, por primera vez, con la colección privada más grande de monoplazas a escala que estará exhibida en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante este fin de semana.

EL INFORMADOR / P. Gallardo

La colección es única en el mundo y su propietario es un mexicano. El señor Jesus Gisholt, un entusiasta de la Fórmula Uno, tiene poco más de 20 años armando esta magnífica colección. Todos los autos son a escala 1:43 y son un relato gráfico de la historia del automovilismo desde 1950 hasta el 2018, en donde la atención a cada detalle es una muestra del tiempo, pasión y cariño que ha invertido en lograrla.

Todos los autos son a escala 1:43 y son un relato gráfico de la historia del automovilismo desde 1950 hasta el 2018. EL INFORMADOR / P. Gallardo

"Inicié esta colección con el Lotus negro de Senna, lo encontré en una tienda en Roma donde se dedicaban a vender estos artículos, junto con ese compré otros dos autos. El siguiente fue el Ferrari 312 blanco de Pedro Rodríguez", nos cuenta entusiasmado mientras muestra su colección a los curiosos que pasan por el lugar.

No ha sido sencillo reunir todos estos monoplazas y aunque el internet ha hecho todo más fácil, él ha tenido que construir y recrear más de 200 autos. Aunque no es un pasatiempo económico, prefiere reservarse y no pensar en cuánto ha gastado a través de los años, asegura que "lo veo como una inversión, es como si pagaras una casa a través de los años. Inviertes en algo que te gusta" y le recomienda a quien quiera empezar su propia colección, sin importar el tema, es que inicien con un objetivo corto y con paciencia.

La colección, que se encuentra completa en la zona verde del Autódromo, es tan grande que ocupa cerca de 25 metros de largo. EL INFORMADOR / P. Gallardo

Que llegara hasta el Gran Premio de México no fue sencillo: "estuvimos en pláticas con Rodrigo Sánchez (director de mercadotecnia del Gran Premio de México) desde el año pasado. La colección está guardada en una bodega en cajas especiales, por eso requirió mucha planeación y estoy muy contento de poder compartirlo con otras personas que sé que la van a disfrutar".

La colección, que se encuentra completa en la zona verde del Autódromo, es tan grande que ocupa cerca de 25 metros de largo. Los exhibidores están acomodados por años y, en cada uno, los autos están ordenados del primer al tercer lugar en el sitio en el que terminaron en el campeonato de pilotos; a partir del cuarto lugar, decidió colocarlos en el orden en que terminó el campeonato de equipos.

La exhibición permanecerá abierta al público desde este viernes que abran las puertas del Autódromo y hasta que se cierren el domingo después de la carrera.

OF