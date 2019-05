Una despedida llena de estrellas y con causa

Muchos se han negado a aceptar que Rafael Márquez se ha alejado del futbol profesional activo para siempre. Pocos imaginaban que aquel joven michoacano que debutara con la camiseta del Atlas a los 17 años y que después triunfara que Europa y fuera un referente de la Selección Nacional, no iba a volver a pisar una cancha como jugador.

Sin embargo, Márquez Álvarez todavía tendrá una oportunidad más de despedirse este próximo 8 de junio, cuando tenga un partido del adiós y que además será benéfico.

Este compromiso será en el Estadio Jalisco y tendrá en el terreno de juego a invitados especiales, leyendas del futbol internacional y amigos de Rafael Márquez y todo es por dos razones, la primera es recaudar fondos para la Fundación Scholas, la cual encabeza Su Santidad el Papa Francisco y, la segunda, decirle adiós al “Káiser” michoacano, aunque haya dejado el futbol hace prácticamente un año, después del Mundial de Rusia 2018.

“Nunca pensé que llegaría este día y más en las circunstancias en las cuales pasa. El poder ayudar a la gente que más lo necesita a través de la fundación Scholas, creo que es algo que me honra que me hayan tomado en cuenta para un evento así, así que nunca me lo imaginé. Tampoco me imaginé poder conocer al Papa Francisco en persona, lo que también es una responsabilidad para que el evento salga de la mejor manera, que la gente salga contenta y ayudar a quienes más lo necesitan”, platicó el ex central michoacano.

Una vez que dejó el futbol en activo, Rafael Márquez fue nombrado presidente deportivo del Atlas, y no le fue del todo bien. Con la llegada de Grupo Orlegi, decidió hacerse a un lado ante la falta de preparación y en los próximos meses estará viajando, vacacionando y disfrutando a su familia, en un tiempo de relajación ante el ajetreo que tuvo durante su carrera deportiva.

- ¿Qué tan especial es para ti este compromiso?

- Va a ser algo especial, pero para toda la gente puede ser un espectáculo ver a todas esas figuras en un mismo partido en una cancha de futbol y pues yo no lo había pensado como una despedida, yo no tenía la idea de hacer algo así, pero hay que aprovechar el momento, las circunstancias y tratar de disfrutar.

- ¿Ya tuviste la oportunidad de platicar con el Papa Francisco?

- Ya tuve la oportunidad de estar en Roma, en donde hicimos oficial el evento, fue algo inolvidable, algo que Su Santidad impacta a la hora de estar con él y me siento honrado y afortunado de tener esta oportunidad.

- ¿Cómo será tu participación en este partido?

- Estamos viendo si hay la oportunidad de jugar con los dos equipos, un tiempo con mis compañeros, otro tiempo con la gente de Scholas, pero al final es un momento para divertirse, para disfrutar y brindar un espectáculo para que la gente salga satisfecha de este evento.

- ¿Cuál fue tu mejor momento como futbolista profesional?

- Fue en la cúspide del Barcelona. Ganamos todo lo que se compitió. También quizá en 2006 en donde puedo ganar la Champions y también tuve una buena participación en el Mundial de Alemania con la Selección, entonces quizás son los momentos que recuerdo con más cariño.

- ¿Se han sumado nombres de jugadores que estarán en este partido?

- Poco a poco se van sumando más, obviamente los europeos son los que más se complica por diversos compromisos, pero tenemos esperanzas de que nos confirmen en estos días, pero viene Javier Saviola que ya está confirmado, el mismo Pablo Contreras que jugó conmigo en el Mónaco, Óscar Ustari, Iván Zamorano, Marcos Senna, Jorge Campos también estará presente, Claudio Suárez, gente que en Selección mexicana brilló.

- ¿Qué tan garantizado está el espectáculo para ese día?

- Dentro de la cancha habrá grandes figuras internacionales, que en su palmarés hay muchos títulos, han estado en grandes equipos y un espectáculo como este no se ve tan seguido en México.