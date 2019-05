Rafa Márquez se despide del Atlas

Tras 10 meses como presidente deportivo y ante la llegada de Grupo Orlegi que adquirió al Atlas, el ex capitán y ex seleccionado nacional, Rafael Márquez se despidió hoy miércoles de la institución rojinegra que presidió después de Rusia 2018, en donde ratificó su adiós como futbolista en activo.

“Ante esta nueva historia que está por escribirse en esta institución a la que tanto quiero, he evaluado según mis valores que mis deseos en este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que me ha dado. No quiero irme sin antes agradecer a todos y cada uno de los que colaboraron conmigo en este tiempo. Mucha suerte y éxito en este nuevo comienzo”, dijo el “Káiser”.

Como directivo, Márquez Álvarez poco pudo hacer. Atlas no clasificó a la Liguilla y llegaron refuerzos que no pudieron cumplir con las expectativas tanto de la directiva, como de la afición. Además fue él quien despidió a Guillermo Hoyos y trajo a Leandro Cufré al banquillo rojinegro.

RR