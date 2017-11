Una carrera en ascenso

Hace apenas unos días, en la Fiesta del Automovilismo que se llevó a cabo en la Ciudad de México y que tuvo como colofón el Gran Premio de Fórmula Uno en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Moisés de la Vara, piloto tapatío, dominó de punta a punta la carrera de la categoría Fórmula 4 NACAM como parte del equipo Martiga EG. Ya con la tranquilidad y la frialdad que da el tiempo, Moisés apenas asimila lo mucho que ha ido creciendo como piloto, cuya carrera comenzó en 2014 cuando tenía apenas 17 años de edad.

Moisés nació en Guadalajara un 13 de agosto de 1997, pero hoy en día tiene su residencia en San Antonio, Texas; sus pasiones son el futbol y, por supuesto, el kartismo, además de practicar ejercicio y escuchar música.

“La verdad es que estoy muy contento, porque pudimos rescatar el fin de semana luego de que empezamos un poco mal. Estamos en la pelea por el campeonato ahorita”.

“Empezamos hace poco, mi carrera la comencé a los 17 años, un poco tarde si se toma en cuenta a los demás pilotos. He crecido mucho como piloto y como persona, me he esforzado mucho, siento que he aprendido, es un trabajo muy intenso físico y mental y siento que ahorita vamos por un camino muy bueno, es mi tercer año en la Fórmula 4, entonces estamos muy contentos, pero ya el siguiente año espero seguir en Estados Unidos y queremos ganar el campeonato y enseñarle a la gente en México para que vean que hay con qué y que nos apoyen”, dijo Moisés de la Vara.

El piloto de la categoría Fórmula 4 NACAM piensa en grande, no se estanca y va por más. Su anhelo a largo plazo, ya con más experiencia, es competir en la IndyCar, categoría en donde se hiciera famoso y diera sus mejores vueltas el piloto mexicano Adrián Fernández.

“El objetivo que tenemos ahorita a largo plazo es ir la IndyCar, en lo que estoy compitiendo ahora es algo menos de Indy, pero es un escalón antes, quiero una beca para subir. Cada categoría da una beca para subir a la siguiente y te puedan apoyar”.

Finalmente, otra de sus metas es ser igual o mejor que uno de sus más grandes ídolos de su infancia, el mítico Ayrton Senna, quien perdiera la vida en 1994 haciendo lo que más amaba, conducir su auto a gran velocidad en una pista. Moisés lo admira desde que vio el documental sobre la vida y obra del piloto brasileño y ahora sigue sus pasos.

“Cuando empecé en los Go Karts vi el documental de Ayrton Senna y me inspiró mucho, quería tomar todo de él, cómo se manejaba, y me inspiró a trabajar más duro y quiero ir por ese buen camino para triunfar”.