La NFL anuncia 7 partidos internacionales en 5 países diferentes

Del Chiefs de Kansas City -Chargers de Los Ángeles en Sao Paulo, al Commanders de Washington-Dolphins de Miami en el Santiago Bernabéu de Madrid, la NFL arranca este jueves su temporada más internacional con siete partidos oficiales disputados fuera de Estados Unidos como prueba de una estrategia de crecimiento sin fronteras.

Sao Paulo, Madrid, Londres, Dublín y Berlín serán las sedes de los siete encuentros internacionales en este 2025 y la NFL ya anunció que, en 2026, el futbol americano desembarcará en Australia.

La nueva temporada comenzará con los Eagles de Philadelphia, actuales campeones, contra los Cowboys de Dallas, pero apenas un día después la Arena Corinthians de Sao Paulo, Brasil recibirá a los Chiefs de Patrick Mahomes para un duelo contra los Chargers.

Ese partido dará el pistolazo de salida a una espectacular gira internacional que llegará a Europa en septiembre con el enfrentamiento entre los Steelers de Pittsburgh y los Vikings de Minnesota en el Croke Park de Dublín, Irlanda.

A continuación, los Vikings viajarán a Londres en octubre para enfrentarse a los Browns de Cleveland en el Tottenham Hotspur Stadium, el único estadio de la NFL construido expresamente fuera de Estados Unidos.

Londres, que también albergará un Jets de New York-Broncos de Denver en ese mismo escenario, y un Jaguars de Jacksonville-Rams de Los Angeles en Wembley, ya es un destino tradicional de la NFL, que disputó 40 partidos de temporada regular en Reino Unido.

El estadio Olímpico de Berlín albergará un Colts de Indianápolis-Falcons de Atlanta en noviembre, y Madrid, con el Bernabéu como protagonista para un Commanders-Dolphins.

Con la mirada ya puesta en la temporada de 2026, la NFL desembarcará en Melbourne. El primer partido de temporada regular de la NFL en Australia se jugará en el icónico Melbourne Cricket Ground, con los Rams como equipo designado.