Jannik Sinner Arrasa en el US Open y sigue en la defensa de su título

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, avanzó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos tras humillar al kazajo Alexander Bublik, a quien desarmó al resto de un saque hasta hoy impenetrable.

Sinner, que defiende el título en Nueva York, atropelló a Bublik (número 23 del mundo) por 6-1, 6-1 y 6-1 en una hora y 21 minutos. El italiano se enfrentará en la siguiente ronda a su compatriota Lorenzo Musetti, número 10 del mundo.

Sinner salía sobre aviso. En los últimos dos años había disputado 79 partidos frente a jugadores fuera del 'Top 20, con una sola derrota: precisamente contra Bublik, este 2025, en el ATP 500 de Halle (Alemania).

Hasta hoy. Sinner le quebró su primer juego y luego le quebró el segundo. Así hasta firmar 8 breaks en 11 juegos al resto.

Además del título, Sinner también defiende el número 1 de la ATP, amenazado por el español Carlos Alcaraz. El italiano debe mejorar el resultado del español para conservar el liderato en el ranking.