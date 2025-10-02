Yo Jalisco Apoyo para el Transporte entregará tarjetas este 3 de octubre

El apoyo Yo Jalisco Apoyo para el Transporte busca facilitar la movilidad a distintos sectores de la población, como estudiantes, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad y cuidadores, así como a familiares de personas desaparecidas.

Las modalidades del programa incluyen un subsidio del 100 %, con hasta 730 viajes al año, y un subsidio del 50 %, con hasta 640 viajes anuales.

El programa llevará a cabo este viernes 3 de octubre una nueva jornada de entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios y como en ocasiones anteriores, las personas que resultaron seleccionadas deberán acudir al Parque San Jacinto, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Para saber si resultaste beneficiario de esta nueva entrega puedes consultar este listado.

Quienes acudan a recoger su tarjeta deberán presentar una identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte, y respetar el horario establecido. Se recomienda no llegar con demasiada anticipación, ya que el servicio se brindará durante toda la jornada con el objetivo de evitar aglomeraciones.

Es importante recordar que el uso de las tarjetas se extiende a distintos medios de transporte en el Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellos el Tren Ligero, SITREN, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y rutas tradicionales. También se incluyen municipios como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.

Las personas que no aparezcan en los listados publicados no deben presentarse, ya que se anunciarán nuevas fechas y sedes para quienes aún estén pendientes de recibir su apoyo.

