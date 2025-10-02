DIF Jalisco entrega electrodomésticos y apoyos a familias afectadas por inundaciones en Tlajomulco

Con una inversión cercana a los 160 mil pesos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado entregó despensas, cobijas, colchones, bases de cama y electrodomésticos a 17 familias de Tlajomulco que perdieron parte de su patrimonio tras las inundaciones registradas en el municipio en este temporal de lluvias.

La presidenta de la dependencia, Maye Villa de Lemus, refrendó la ayuda brindada a las personas afectadas y aseguró que se trabaja con los DIF municipales para atender de manera inmediata las necesidades de asistencia social. La funcionaria y su homóloga municipal, Bianca Sunderman, realizaron un recorrido por las calles donde se reportaron anegaciones. En total se entregaron 17 despensas, 24 cobijas, nueve refrigeradores, 14 bases de cama y dos estufas.

ESPECIAL/ DIF JALISCO.

"Hemos estado recorriendo los diferentes municipios del estado y así seguiremos durante estos días, los invitamos a nuestro centro de acopio en avenida Alcalde #1220", dijo Villa de Lemus.

En este centro se reciben donativos de artículos de primera necesidad, como alimentos enlatados no perecederos, artículos de limpieza e higiene personal, en un horario de lunes a viernes de las 8:00 a las 16:00 horas de lunes a viernes. DIF Jalisco invita a dependencias estatales, asociaciones civiles y empresarios a sumarse a las donaciones.

SV