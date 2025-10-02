Este jueves 2 de octubre llegaron buenas noticias para los aficionados al futbol americano en México. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que la liga regresará a nuestro país con un partido programado para 2026.

Como es tradición, el encuentro se disputará en el Estadio Azteca, recinto actualmente en remodelación y que el próximo año será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA.

"Estaremos de regreso en la Ciudad de México el próximo año, y estamos muy emocionados", afirmó Goodell en una conferencia realizada este día en el Twickenham Stadium de la ciudad de Londres, Inglaterra.

La historia de la NFL en México

El 2 de octubre de 2005, hace exactamente 20 años, México hizo historia como sede del primer partido oficial de la NFL fuera de Estados Unidos. Aquella noche, los Cardinals de Arizona y los 49ers de San Francisco se enfrentaron en el Estadio Azteca, marcando un hito en la internacionalización de la liga.

Desde entonces, la NFL ha expandido sus fronteras con juegos en Inglaterra, Alemania, Brasil, Irlanda y España, aunque México ha estado ausente en los últimos años.

Tras más de una década de pausa, la liga regresó a territorio mexicano en 2017 y 2018. En 2019, las malas condiciones del campo del Azteca impidieron la realización del partido programado, y posteriormente la pandemia de COVID-19 canceló los encuentros de 2020 y 2021. Finalmente, el 21 de noviembre de 2022 se llevó a cabo el último duelo en la capital mexicana.

*Con información de SUN

