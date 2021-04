El técnico brasileño Ricardo ''Tuca'' Ferreti habló sobre el futuro que le depara con Tigres, debido a los recientes rumores que lo colocan fuera del equipo.

''De esto no hay tema más que terminando la temporada, es definitivo. No vuelvo a hacer comentarios. Definitivo que ya no sigue'', reveló este miércoles ''Tuca''.

Tigres jugará este fin de semana ante Chivas, en el cierre de la fase regular del Torneo Guard1anes 2021, y se jugará su lugar en el repechaje. Despedirse del equipo al que ha dirigido por muchos años llevándolo de nueva cuenta a la Fiesta Grande es algo que de lo que ''Tuca'' habló en la más reciente rueda de prensa.

''Pues es un bonito sueño, ojalá que se vuelva realidad'', dijo el técnico sobre despedirse como campeón con los felinos.

El contrato de ''Tuca'' Ferretti con Tigres termina al final de este torneo, y en días pasados se dijo que la directiva encabezada por Alejandro Rodríguez decidió no renovarlo.

''Tuca'' Ferretti llegó al equipo para el Apertura 2010, tiempo en el que inició una década de esplendor para los felinos. Con ellos consiguió ser campeón de Liga en los torneos Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019, además de coronarse en la Liga de Campeones de la Concacaf, tres veces Campeón de Campeones y una Copa MX.

Antes fue campeón con Chivas en el Torneo Verano 1997 y Pumas en el Clausura 2009.

