Tri Sub-20 regresa a México tras fracaso en Mundial

El silencio reina después del fracaso de la Selección Mexicana Sub-20.

Después de buscar los vuelos más próximos para regresar al país, por la temprana -y bochornosa- eliminación temprana en la Copa del Mundo Sub-20 en Polonia, sólo cinco jugadores aterrizaron en la Terminal 2 del Aeropuerto, mientras el resto del plantel espera en Ámsterdam.

Kevin Álvarez (Pachuca), Misael Domínguez (Cruz Azul), Roberto Meraz (Morelia), Arturo Cárdenas (Querétaro) y Ángel Alonso (Necaxa) fueron los primeros en llegar tras el papelón mundialista.

Tri Sub 20 llega a México tras fracaso en Mundial https://t.co/vPI4vMPZyK pic.twitter.com/w36PgcDcPl — El Universal (@El_Universal_Mx) 31 de mayo de 2019

"No puedo hablar", "No nos dejan", "Ahorita no puedo responder", fueron las palabras de estos jóvenes futbolistas, mientras solicitaban un taxi o eran recibidos por familiares.

La logística improvisada obligó a que el grupo se dividiera, por lo que este puñado de jugadores fueron los primeros en aterrizar y evadir los cuestionamientos sobre el fracaso.

Meraz, mediocampista de los Monarcas, se trasladará a las instalaciones del club y será revisado por el cuerpo médico por una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Algunos aficionados reconocieron a Domínguez y Álvarez y aprovecharon para tomarse un par de fotografías con los convocados por Diego Ramírez.

En la madrugada de mañana aterrizará el resto del Tricolor, junto al cuerpo técnico y Gerardo Torrado, director deportivo de Selecciones Nacionales.

