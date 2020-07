Tres árbitros más de la Liga MX dan positivo a coronavirus

La pandemia de coronavirus ha atacado al gremio arbitral en la Liga MX.

Se han reportado tres miembros más de la Comisión de Arbitraje contagiados de este virus: Marcos Quintero, Luis Daniel Chávez y Ricardo Espinoza.

Marcos Quintero, que se desempeña como árbitro VAR, escribió en sus redes sociales: "Desafortunadamente di positivo de la prueba COVID-19. Me encuentro bien, soy asintomático y me encuentro aislado en mi casa, respetando todas las recomendaciones de las autoridades. No regresaré a las canchas hasta que salga negativo y esté en perfecto estado de salud".

Ricardo Espinoza, asistente, mencionó en la misma tónica: "¡Hola! Di positivo en la prueba COVID. Estoy bien, soy asintomático y me encuentro acatando todas las recomendaciones de las autoridades. Sigo mi preparación desde casa con actitud positiva y fe volveré a las canchas cuando salga negativo y esté en perfectas condiciones".

Estos tres silbantes se unen a nombres como Luis Enrique Santander y Diego Montaño que han anunciado que tienen coronavirus.

