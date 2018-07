Tras demanda, no hay rencor contra ''Checo'' Pérez: Force India

El pasado viernes 27 de julio, la escudería de Fórmula Uno, Force India entró en un proceso administrativo por órdenes de un tribunal británico, después de que fuera demandado por pagos atrasados.

Entre los demandantes se encuentran el piloto mexicano, Sergio Pérez y su representante Julian Jakobi, además de la escudería Mercedes y su patrocinador BWT.

En medio de mucha especulación, el director adjunto de la escudería, Bob Fernley, aseguró al medio motorsport.com que entienden los motivos de "Checo" y que no hay ningún sentimiento de antipatía hacia él:

"No puede haber ninguna animosidad, sin importar qué suceda, como cualquier otra persona, él (Sergio) está en su derecho de recibir un pago. Desafortunadamente, no estamos en una posición que nos permita hacerlo y la paciencia se les termina a todos. Es un proceso."

Luego de muchos comentarios que señalaban que la acción del tapatío podría afectar a los mecánicos del equipo y que eso lo afectaría en el Gran Premio de este fin de semana en Hungría, Bob dijo que "no creo que nadie lo vea de mala manera. La responsabilidad es del equipo, no de 'Checo'. Él quedó en una posición muy difícil y creo que hay que respetarlo, no criticarlo".

Cabe recordar que el equipo Force India ha estado involucrado en graves problemas económicos, agravados por la demanda en contra de Vijay Mallya, dueño del equipo, que fue acusado de cometer fraude.

Sin embargo, no todo es malo pues, a pesar de estar en el concurso de acreedores, Fernley confía en que los reflectores podrán atraer a más personas interesadas en invertir en el equipo y respaldado por los resultados que han tenido en la pista.

Este sábado se corre en el circuito de Hungaroring la clasificación del Gran Premio de Hungría y tanto Sergio Pérez, como Esteban Ocon correrán sin contratiempos a pesar de la situación legal del equipo.

Después de esta carrera, el calendario de Fórmula Uno entrará en un mes de descanso en donde, generalmente, se resuelven los movimientos que harán los pilotos y escuderías para el siguiente año. Hasta el momento, el piloto mexicano no ha definido con qué escudería podría correr en la siguiente temporada.

OF