Tottenham es víctima de los MEMES tras perder la Supercopa de Europa con el PSG

El Paris Saint-Germain se impuso al Tottenham por 4-3 en la tanda de penales y conquistó la Supercopa de la UEFA este miércoles, tras protagonizar una remontada memorable al marcar dos goles en los últimos minutos que llevaron el encuentro al empate 2-2 en el tiempo reglamentario.

Lee Kang-in descontó al minuto 85 y Goncalo Ramos igualó en el cuarto minuto añadido. Nuno Mendes fue el encargado de anotar el penal definitivo que dio al club francés su quinto título en 2025.

La Supercopa enfrenta cada año a los campeones más recientes de la Liga de Campeones y la Liga Europa.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y compartieron los mejores memes del juego.

