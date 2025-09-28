La cuarta corrida de la Temporada Grande en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara quedará grabada en la memoria de los aficionados como una tarde de emociones desbordadas, en donde Ernesto Javier “Calita” salió en volandas tras firmar una actuación de auténtico peso, llevándose cuatro orejas y un rabo en su lote, tras lidiar con maestría a sus dos enemigos de la ganadería queretana de Ordaz.

El coso tapatío presentó una buena entrada y fue testigo de la entrega de los tres alternantes. Abrió plaza Óscar Rodríguez “El Sevillano”, ataviado de azul pavo y oro, quien se la jugó con “Hermano”, un negro chorreado en verdugo de 475 kilos. Se adornó con banderillas y dejó destellos de valor, aunque la espada le traicionó. Incluso resultó alcanzado por su enemigo y sufrió un corte en la cabeza, pero regresó para despachar tras un aviso. La entrega del torero fue premiada con una cerrada ovación. En su segundo, “Inseparable”, no logró redondear y todo quedó en aplausos.

El maestro español, Paco Ureña, de verde esmeralda y oro, se estrelló con “Pincel”, toro serio que prometía faena grande, pero al que no pudo concretar por fallar con la espada. Con “Mi compás”, de 480 kilos, poco pudo hacer ante la mansedumbre del astado; la faena se diluyó y se fue entre el silencio.

La gloria de la tarde fue para “Calita”, vestido de violeta y oro, que supo cuajar a “IV”, negro meano de 475 kilos, con temple, variedad y entrega, rubricando con una estocada en lo alto que le valió dos orejas. Y cuando parecía que todo estaba dicho, llegó el éxtasis con “Dos arbolitos”, un toro bravo y con transmisión que levantó al público de sus asientos. La faena, plena de inspiración, culminó con una estocada perfecta que lo hizo acreedor a dos orejas y el rabo, mientras el toro fue premiado con la vuelta al ruedo.

Con cuatro orejas y un rabo, “Calita” salió a hombros por la Puerta Grande, consagrándose como el gran triunfador de la tarde en la Nuevo Progreso.

SV