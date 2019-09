Tomás Boy pide el “beneficio de la duda”

No es pretexto, pero algunos jugadores le llegaron ya cuando la pretemporada estaba avanzada, como Oswaldo Alanís, Antonio Briseño, al tiempo que Oribe Peralta arribó tras recuperarse de una lesión complicada y si le sumamos la lesión de Hiram Mier, dice el técnico Tomás Boy, que ha ido sorteando todo esto para que el equipo funcione mejor, así que la afición debe tener esto en mente y darle oportunidad de que lleguen los resultados porque no están lejos.

"No lo sé, la afición se comporta como tal, hemos ganado partidos muy importantes. Le ganamos a Tigres, no lo sé, se portan como se portan, no me ocupo de esa parte, ojalá pudieran cambiar para los jugadores, porque el equipo está trabajando bastante bien y solamente llevo siete fechas, creo que merezco el beneficio de la duda para mis posibilidades con el equipo, eso es lo importante".

Para este duelo, dice el técnico Boy, que no importa cómo lleguen, el que esté Atlas en puestos de Liguilla, no quiere decir que salen como favoritos o con alguna ventaja, ya que en el campo todo puede suceder.

"En un Clásico no importa tanto eso, lo que avoca es trabajar duro, por ejemplo ya tengo a una plantilla que está más completa, que tengo la disponibilidad de contar con más jugadores y que quieren jugar, estar en este duelo".

