Ni Guardiola cambia un equipo en siete fechas: Tomás Boy

No pide tiempo, solamente el beneficio de la duda a su trabajo, porque aseguró Tomás Boy, que su trabajo está cerca de dar resultados importantes y espera que sea en el Clásico tapatío ante el Atlas, porque un proyecto nuevo, con varios que se integran por vez primera al equipo, requiere tiempo y nadie da resultados inmediatos.

"En siete fechas nadie, nadie ni Guardiola ni el que quieras puede cambiar un equipo de futbol. En 10 minutos no se cambia un partido de futbol, entonces hay que tener un poquito de tranquilidad y paciencia, yo tengo calma para tomar mis decisiones y entiendo, que en la necesidad de los resultados está la prisa, no sé si a otros entrenadores los molestaron tanto en cinco fechas, seis fechas, no lo sé, tampoco me interesa porque eso es lo que estoy viviendo.

Iniciamos nuestra preparación para el Clásico Tapatío en la #REpúblicaCHIVAS, ¡vamos Rojiblancos! ������ pic.twitter.com/MXotPWRdJT — CHIVAS (@Chivas) September 10, 2019

El técnico rojiblanco espera que los tres puntos lleguen el próximo sábado, porque le quitaría mucha presión al equipo y entonces estarían apuntando con firmeza, a pisar rumbo a una Liguilla.

"Es la fecha ocho para nosotros. No es el 50 por ciento del torneo, estamos en la tercera parte del torneo. Definir el rumbo, quiere decir que vamos para arriba, que seguimos mejorando y podemos ser un aspirante, creo firmemente que estaremos en la Liguilla, que el equipo va a estar muy bien. Cuando esté completo va a estar mejor, vamos a producir mucho más cosas y eso creo, esto pueden estar de acuerdo o no, pero yo tengo el trabajo día con día".

El "Jefe" puntualizó que los refuerzos no han quedado a deber, desde su óptica, han realizado un buen trabajo, de acuerdo a los tiempos en los cuales llegaron y es para resaltar, la actitud que han tenido.

"Pulido ha tenido un rendimiento fenomenal, pienso que ha trabajado bien. Hay que recordar que llegaron tarde Alanís, no tuvo pretemporada. Briseño también, Peralta viene de una lesión grave, le ha costado mucho regresar, no ha tenido pretemporada y estos jugadores han hecho el trabajo, los he tenido que utilizar por la necesidad, es lo normal. Van dando poco a poco, confío en ellos".

