Tomás Boy considera que Chivas tiene lo necesario para pensar en Liguilla

El que contraten jugadores los demás equipos de la Liga MX antes de que se cierre el registro, es normal para Tomás Boy pero no le produce ningún tipo de envidia, tampoco queja para la directiva de Chivas porque considera que tiene lo que necesita para meter al equipo a la Liguilla y si ahora no ganaron en los últimos dos partidos, fue por errores puntuales, no porque el equipo esté necesitado de más calidad.

"No me hago la cama diciendo 'estoy en desventaja, pobrecito de mí, de Chivas porque no puede contratar jugadores de gran calidad'. No necesariamente los jugadores que están disponibles, son mejores que los que yo tengo".

El "Jefe" dijo tener a los mejores mexicanos que están disponibles, porque tienen mucha calidad y además "el mercado mexicano es reducido. Que no esté de acuerdo (la prensa), están en su derecho de pensar lo que crean. Hay extranjeros que no tienen nivel de estar en el país. La calidad aquí está exagerada cuando se trata de un extranjero, no necesariamente lo de afuera es mejor. Por eso me vine a Chivas, por la calidad de los jugadores mexicanos".

No tiene duda alguna en que la cuesta arriba de Chivas comenzará ya el próximo sábado ante Cruz Azul, rival contra el cual no ve mucha diferencia y está casado al cien por ciento en su plantilla, pese a tener a Eduardo López y Michael Pérez fuera, además de Hiram Mier.

"Creo en mis jugadores, tengo muy buenas opciones y si quizá, con algunos equipos, a lo mejor en cantidad de plantilla estaríamos en desventaja, pero no como la que aprecia la mayor parte de los medios de comunicación. No estoy de acuerdo. Confío en ellos".

