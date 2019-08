Tomás Boy se siente seguro en el banquillo

Por más clamor popular que se dé en las redes sociales, donde piden que Tomás Boy sea destituido como técnico de Chivas, el "Jefe" precisó que esto no le inquieta pese a tener dos derrotas de manera consecutiva, ya que el trabajo que está realizando le da seguridad que dará muy buenos resultados, pero respetando el proceso de menos a más, ya que no será rápido el proceso.

"La afición se conduce como afición, yo no tengo que decirles nada, no soy un pitoniso. Estoy trabajando, es lo que estoy haciendo, la afición tiene derecho a manifestarse en lo que ellos creen, todos quieren que su equipo esté bien".

-Gente en redes pide tu cabeza, ¿lo ves normal?

-Yo lo veo normal, una afición tan grande como es la de Chivas, quiere resultados rápidos, ya lo hemos platicado, de los resultados rápidos. Todo mucho quiere cambiar. Es lo normal, no me preocupa. Los entrenadores vivimos de los resultados, ¿he perdido cuatro partidos seguidos o qué? No, verdad.

El técnico dijo respetar los comentarios y visión de la afición, respecto a su trabajo, pero él no le dará atención porque está metido en los trabajos diarios, ya que está convencido de que dará resultados, está en el proceso.

"La afición puede decir lo que quiera, está en su derecho. ¿Entonces si gano el siguiente partido ya no me voy? O cómo es, cómo funciona. Lo que pasa es que no sé esto de las redes sociales, sé que surgen, que están ahí pero imagina si me baso a las redes sociales, pasaría lo que en un equipo que se encargaba de redes sociales, de hacerles caso y cambiaron seis ocasiones de entrenador y siguen igual. Nunca he tenido cuenta, no. Sé que hay que gente que tiene cuentas con mi nombre, pero no son mías".

