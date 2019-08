Tomás Boy habló sobre la reunión con Higuera, Quirarte y Cardozo

Sabe que todo lo que haga, por ser el técnico del Guadalajara, tendrá mucha trascendencia y Tomás Boy, aseguró que tendrá más cuidado cuando lo inviten a alguna reunión, para que no sea mal visto, esto a colación por la foto que se filtró en la cual aparece con el ex directivo de Chivas, José Luis Higuera, el ex técnico José Saturnino Cardozo y el ex futbolista, entrenador y hoy comentarista, Fernando Quirarte.

“Entiendo que esto puede causar una… Tendré más cuidado. Me invitaron a jugar golf, Quirarte, con quien me llevo muy bien y ya, aparecieron todos. Fuimos a cenar y no tiene ninguna importancia, pero sé que en Chivas todo tendrá trascendencia”.

El “Jefe” no le ve nada de malo a la situación, pero entiende que se puede mal interpretar ese tipo de reuniones, al tiempo que dejó claro que no hablaron de nada raro, simplemente fue una reunión de amigos y nada más.

“Entonces qué, ¿hay un contubernio? Somos gente de futbol, Fernando fue mi compañero en la Selección nacional, me ha invitado varias veces a comer en su restaurante, ahora me invitó a jugar golf y por cierto, le di una buena paliza”.

