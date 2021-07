Tokio 2020:“Fue mi mejor momento” afirma Gaby López

Luego de haber encabezado a la delegación mexicana como abanderada en el desfile inaugural, la golfista Gaby López se dijo emocionada por haber tenido esta oportunidad y calificó ese momento como el mejor de su carrera como deportista.

“Quiero tomarme un momento para contarles lo que sentí y aprendí. Fue el momento más increíble que he vivido en el deporte. Le quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mi equipo de trabajo que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, en los altos y en los bajos. A todos los que me apoyan desde casa. Le agradezco a Gaby, a esa niña de siete años que nunca se dio por vencida, que no le importaba el tirar 100, 80 o 95 veces, esa niña que nunca se rindió”.

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos se realizó en el estadio Olímpico de Tokio.

La delegación mexicana desfiló en la recta final del evento, los atletas que acudieron a la ceremonia fueron liderados por Gaby López y el clavadista Rommel Pacheco, quienes fueron los encargados de portar la Bandera de México.

Los atletas tricolores desfilaron con el traje de gala, denominado Tehuana Oaxaqueña, hecho por artesanas mexicanas. Además, todos portaban cubrebocas blanco con la Bandera mexicana.

En las imágenes se observó a los atletas de México ir grabando con su celular, otros gritaban, saludaban y brincaban conforme iban avanzando en el desfile.

