El debut de la Selección mexicana de futbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no pudo ser mejor, se presentaron las tres “G´s”, ganaron, gustaron y golearon a su similar de Francia con todo y André-Pierre Gignac, quien de paso hizo un gol que no festejó. Pero el hecho de que el Tricolor gane con marcador abultado en una justa olímpica no es nada nuevo.

Los goles de Alexis Vega, Sebastián Córdova, Uriel Antuna y Eduardo Aguirre le dieron forma al marcador, en un partido completo del equipo de Jaime Lozano. Pero la historia goleadora del cuadro mexicano comenzó en la edición de 1968, hace casi 53 años.

La primera vez que se registró una goleada de época fue en casa, y es que el 17 de octubre de 1968, los goles de Vicente Pereda y Héctor Pulido le dieron forma a la contundente victoria de México por 4-0 sobre Guinea, lo cual ayudó a clasificar a la siguiente ronda.

Varios descalabros se han presentado, sin embargo una goleada más a favor tuvo que llegar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en donde el Tricolor, dirigido por Luis Fernando Tena, venció de manera categórica a Senegal con marcador de 4-2 en la ronda de Cuartos de Final, esto gracias a los goles de Jorge “Chatón” Enríquez, Javier Aquino y Giovani Dos Santos y Héctor Herrera en tiempo extra. A la postre, México sería campeón venciendo a Brasil en la Final.

En la edición de Río 2016 se volvió a registrar una goleada a favor, sin embargo de poco sirvió, ya que el equipo nacional no pudo ir más allá de la fase de grupos a pesar de golear a Fiyi por 5-1, gracias a los cuatro goles anotados por Érick Aguirre y uno más de Carlos Salcedo.

Ahora, tras haber goleado a Francia en Tokio 2020, el equipo azteca espera repetir la dosis a sus similares de Japón el domingo y Sudáfrica el miércoles, aunque ambos equipos podrían significar otro grado de dificultad, conforme avancen los días en la justa olímpica.

Máximas goleadas del Tri en JO

México 1968 México 4-0 Guinea

Londres 2012 México 4-2 Senegal

Río 2016 México 5-1 Fiyi

Tokio 2020 México 4-1 Francia

