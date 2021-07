Mediante un video publicado en sus redes sociales, la ciclista tapatía Jessica Salazar anunció de manera oficial, entre lágrimas y con el coraje en su corazón, que toma la decisión de no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, esto a pesar de la invitación que le hizo la Federación Mexicana de Ciclismo a última hora, ya con el evento en marcha, y en tono de reclamo y con la frustración en su sentir, dijo estar destrozada anímica y mentalmente.

“Puedo decir que anímicamente me encuentro destrozada, perdí de la noche a la mañana la ilusión de levantarme y dar lo mejor de mí, y por más que me duela hoy decido no aceptar el llamado de la Federación Mexicana de Ciclismo para representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, porque me destrozaron física y mentalmente y hoy quiero que sepan, que daría lo que fuera, para que las circunstancias fueran diferentes y poder cumplir mi sueño”, dijo Jessi Salazar.

Fueron varias las irregularidades con la atleta mexicana, desde la exclusión de la delegación, hasta la invitación a los Juegos en una disciplina que no es la de ella la de Omnium, ya que Jessi es la mejor del mundo en la prueba a contrarreloj. Ante esto, informa que su proceso con el TAS seguirá, y espera que ningún otro atleta sufra lo que ella está viviendo en estos momentos.

“Mi sueño no merece llevarse a cabo a medias, no sería justo para mi país; confío en que algún día haré sentir orgullosa a mi nación y quiero informar que mi proceso ante el TAS continuará, ya que como Premio Nacional del Deporte, me siento convencida de la responsabilidad de sentar un precedente para que ningún otro deportista mexicano pase por lo que yo estoy pasando y se vuelva a repetir esta historia tan común en el deporte nacional, es hora que los dirigentes reflexionen, el deporte nacional se lo merece, que se hagan bien las cosas por respeto a los atletas, si somos los mejores, es porque se nos ha exigido”, apuntó.

