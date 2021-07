El mexicano Lino Muñoz cayó frente al competidor de Hong Kong, Angus Ng Ka Long en la primera ronda de la fase de grupos en la disciplina de bádminton en el Musashino Forest Cancha 2, en tan solo dos sets y 34 minutos, dejando la pizarra 21-9 y 21-10.

En sus segundos Juegos, Lino de 30 años de edad, fue superado por un competidor de 27 años y que no tuvo problemas para doblegarlo. El siguiente duelo en el Grupo C será el próximo lunes ante el guatemalteco Kevin Cordon y el representante mexicano todavía tiene esperanzas de seguir en el camino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El primer set fue para el hongkonés Angus Ng Ka Long 21-9 en tan solo 17 minutos jugados, ya que el poder de su saque, en donde obtuvo 14 de los 21 puntos, mientras que el nacido en la CDMX sólo pudo hacer tres puntos con su saque, de ahí el dominio del asiático.

En el segundo y definitivo episodio, el hongkonés no bajó los brazos y nuevamente en 17 minutos dio cuenta del mexicano que lo intentó pero simplemente no pudo con el poderoso saque del asiático, quien ahora ganó 15 de sus 21 puntos, y es que Lino no pudo hacer valer esa misma condición, con solamente siete puntos ganados con su primer servicio.

¡La cobertura de los Juegos Olímpicos no termina aquí!

Descubre los contenidos exclusivos que tenemos preparados en INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde a partir de las 12:00 del día, al término de cada jornada deportiva, se publicará un suplemento exclusivo con todos los detalles de lo que sucede en Tokio 2020.

Más fotografías, más información y más datos sobre todos los atletas que buscan conquistar la gloria olímpica.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

JL