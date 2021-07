La catalogada como la mejor gimnasta de la historia, Simone Biles, ha tomado la decisión de no participar en la final del All Around Individual de Tokio 2020 que se disputaría este jueves, para concentrarse en su salud mental.

La campeona defensora y estrella de estos Juegos Olímpicos había dicho a principios de esta semana que sentía "el peso del mundo" sobre sus hombros en la justa, lo que la impulsó a tomar la decisión de abandonar en plena competencia la final por equipos.

"Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza (...) Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar", explicó a la prensa.

¿Quién tomará su lugar?

La gimnasta elegida para ocupar el hueco que deja Simone Biles, es la también norteamericana Jade Carey, quien participará en la Final del All Around Individual en busca de alzarse con la presea dorada y suplir con creces la ausencia de Biles.

La estadounidense de 21 años, había terminado novena en las eliminatorias para la competencia de gimnasia integral femenina en los Juegos Olímpicos, por detrás de sus compatriotas Simone Biles y Sunisa Lee. Este resultado le habría ayudado a clasificarse, pero las reglas de la Federación Internacional de Gimnasia limitan a los países a dos atletas por evento en las finales.

Además, Jade Carey ya estaba lista para competir la próxima semana en las competencias individuales de salto y de piso, pero no formó parte del equipo norteamericano de cuatro personas que obtuvo la plata detrás del Comité Olímpico Ruso en la competencia del martes, donde Biles se retiró.

Su historia

Originaria de Phoenix, Arizona, Jade Carey nació un 27 de mayo de 2000 y ahora con 21 años, tendrá la oportunidad de coronar todo el esfuerzo que ha caracterizado su carrera.

Carey suma en su palmarés un total combinado de cuatro medallas de campeonato mundial en su carrera (1 de oro y 3 de plata) y además fue medallista de oro en los pasados campeonatos panamericanos.

Durante 2019, la norteamericana ganó el oro en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística como parte del "USA TEAM" que terminó primero en la competencia general. En ese histórico momento para su corta carrera, sus compañeros de equipo incluyeron a Simone Biles, Sunisa Lee, Grace McCallum y MyKayla Skinner.

La carrera de la joven gimnasta, no ha sido sencilla, pues ha tenido que tomar decisiones importantes, como pausar sus estudios. Ella firmó una carta de intención con la Universidad Estatal de Oregon en 2017 y aplazó la inscripción hasta el final de Tokio 2020.

Sin lugar a dudas, le llega de manera sorpresiva, pero no inmerecida, la oportunidad de reemplazar a la multicampeona Simone Biles, y será de la mano de su entrenador Brian Carey, quien también es su padre, que tratará de escribir su propia historia con todos los reflectores encima el próximo jueves en la Final del All Around Individual.

