Tokio 2020: Atletas jaliscienses, confiados rumbo a Juegos Olímpicos

Aunque la realización de los Juegos Olímpicos se puso en duda días atrás debido a la pandemia del COVID-19, los atletas Jaliscienses que apuntan hacia Tokio 2020 se mostraron confiados y tranquilos después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) confirmara la realización de esta justa veraniega.

La jalisciense Alejandra Ramírez, de tiro deportivo, fue una de las atletas locales que agradeció la confirmación de los Juegos por parte del COI, ya que Tokio 2020 significará su debut olímpico.

"Sé que ahorita valoramos más la salud, pero ir a unos Juegos Olímpicos es un sueño que tengo, que he trabajado día y noche, el hecho de que se hagan nos mantiene motivados; me puse a rezar para que todo fuera mentira y hoy que todo se desmintió, que aseguraron siguen en pie, me hace sentir mejor y tranquila; no hay que bajar la guardia y a seguirnos preparando", detalló esta tiradora que consiguió su boleto en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en entrevista para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Además del COI, otro organismo que ratificó la realización de Tokio 2020 fue el Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés), quien dio tranquilidad a los atletas del deporte adaptado al anunciar que siguen en pie los Juegos Paralímpicos de Japón.

"Yo creo que Japón está haciendo un esfuerzo para que se realicen los Juegos, entonces creo que sí se van a hacer, la situación de los contagios va a seguir hasta que no esté la población vacunada, pero creo que, si todos cooperamos, tanto los deportistas como los espectadores y el Comité Olímpico y Paralímpico, los Juegos se pueden llevar a cabo y honestamente creo que la mayoría de los deportistas queremos que se hagan los Juegos", dijo Lenia Ruvalcaba, judoca jalisciense multimedallista en Juegos Paralímpicos.

Según el calendario del COI y del IPC, los Juegos Olímpicos arrancarán el próximo 23 de julio, esto mientras que los Paralímpicos iniciarán hasta el 24 de agosto.

