Tokio 2020: Ana Guevara señala que México fue a Tokio por 10 medallas

Nadie aplaudió más que ella cuando Alejandra Valencia y Luis Álvarez recibieron el bronce que marcó el inicio de la cuenta de metales para México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ana Gabriela Guevara agradece que su pronóstico comience a tomar forma y reitera que los deportistas mexicanos viajaron más de 11 mil kilómetros con la encomienda de establecer una nueva marca histórica de preseas en el máximo evento deportivo del orbe.

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) reconoce que estará satisfecha "pasando el histórico, que son las nueve medallas del 68... Así que con la 10 estaríamos escribiendo la historia".

"El Presidente (Andrés Manuel López Obrador) fue muy optimista al momento de preguntar cuál iba a ser el desempeño del equipo", agrega la exvelocista. "De referencia quería a Río (de Janeiro 2016) y preguntó cuántas se ganaron ahí, le dije que cinco y me comentó que cinco más una, pero le dije que no, que se divirtiera, porque van a ser muchas más".

Y sigue convencida. Más allá de que es la encargada del deporte mexicano en el gabinete federal, la medallista de plata en Atenas 2004 afirma que "estoy muy tranquila, hemos hecho un análisis profundo de la delegación".

"Por eso es que no tenemos el menor temor de que los resultados no lleguen y que las finales que anunciamos se van a alcanzar, y ya las probabilidades las tienen ellos allá adentro, pero estoy tranquila, no hay ningún toque de ansiedad o nerviosismo. Sé que el equipo va a hacer bien las cosas", añade. "Estamos convencidos de que esto va a dar resultado y que vamos a romper el histórico".

Por lo que aplaude que México aparezca en el medallero desde el día posterior a la inauguración, ya que otorga calma al resto de la delegación tricolor.

"Es un buen augurio para el equipo, un buen comienzo" valora. "En el pronóstico que habíamos hecho, sabíamos que este día podía caer la primera medalla, la 70, y la primera en el tiro con arco varonil con Luis. Es una disciplina que promete para más".

Puede aportar más metales en los siguientes días, sobre todo por el envión anímico que representa la medalla.

"Siempre es importante que rompa el hielo para el resto del equipo", considera Guevara. "Para quienes tienen esa posibilidad, se da el entusiasmo de saber que uno o una del equipo ya logró este metal, pues es un aliciente importante y, de cierta manera, despresuriza la situación. Es un muy buen comienzo para el pronóstico".

OA