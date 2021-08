Ante las críticas que ha despertado el desempeño de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la clavadista Alejandra Orozco alzó la voz para defender los resultados de sus compañeros de la delegación tricolor.

Para Orozco, quien consiguió una medalla en saltos sincronizados junto a Gaby Agúndez, el análisis de los resultados nacionales debe ir más allá de las medallas, pues muchos de los representantes de nuestro país consiguieron actuaciones históricas en esta justa veraniega.

“El sistema siempre se puede mejorar, pero en estos Juegos no sólo se trata de cuántas medallas trajimos, sino de cuántos atletas hubo, también de cuántas plazas históricas se lograron. Se habla de que fueron muchos cuartos lugares, pero algunos fueron cuartos lugares históricos. Nosotros como atletas no pensamos en perder”.

“Es importante que los atletas sigan con esta motivación, que piensen que a pesar de que fue un ciclo largo y a pesar de la pandemia, pudieron meterse a un cuarto lugar. Ahora en París pueden apuntar a las medallas”, destacó Orozco.

En estos Juegos Olímpicos, México logró conseguir un total de cuatro medallas de bronce, resultado que posiciona a Tokio 2020 como la peor justa veraniega para el país desde Atlanta 1996.

Se dará un tiempo

Sabedora de que ya hizo historia al meterse en el selecto grupo de atletas mexicanos multimedallistas en Juegos Olímpicos, Ale Orozco reconoció que se dará un tiempo para pensar en su futuro competitivo de cara a París 2024.

“Todos me preguntan acerca de cuántos ciclos olímpicos más me voy a aventar, pero ahorita me enfoqué tanto en Tokio que estuve muy lejos de mi familia y de mi vida personal, y por eso quiero tomarme unos días o unas semanas para digerir y disfrutar todo con mis amigos y mi familia”.

Orozco es la novena atleta mexicana que logra conseguir más de una medalla en Juegos Olímpicos, pues además de su bronce en Tokio, la clavadista también consiguió una plata en Londres 2012, esto junto a Paola Espinosa desde la plataforma de 10 metros.

GC