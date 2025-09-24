Puebla y Pachuca reparten puntos

La jornada 10 del torneo Apertura 2025 comenzó con un empate lleno de emociones 2-2 entre Puebla y Pachuca en el estadio Cuauhtémoc. Cuando parecía que la Franja se iba a llevar la victoria con remontada incluida, los dirigidos por Jaime Lozano les arruinaron la noche con un empate agridulce, en medio de los rumores que lo ubican fuera de los Tuzos.

Con suspenso incluido, la visita pegó primero. Julio González había atajado de manera perfecta el penalti cobrado por Oussama Idrissi (25'), pero el marroquí logró recibir el rebote en sus pies y empujar el balón al fondo de la red para enmendar su error y adelantar a los Tuzos en el marcador.

Al comienzo del segundo tiempo, la Franja respondió con un auténtico golazo. Emiliano Gómez (47') recibió un trazo largo por el costado izquierdo y con gran habilidad, recortó hacia el centro y con un excelente disparo cruzado logró empatar el partido.

El uruguayo, que vivió una de las mejores noches como jugador del Puebla, anotó su doblete al minuto 71 después de una gran jugada individual de Carlos Baltazar, quien mandó el centro al área para que Gómez cabeceara y anotase el 2-1.

Sin embargo, cuando el estadio Cuauhtémoc se preparaba para vivir una fiesta y cortar la racha de seis jornadas sin conocer la victoria, Alán Bautista (82') le dio un golpe al conjunto local que lo regresó a su realidad. Con asistencia del venezolano Jhonder Cádiz, el mexicano empató el partido y puso el 2-2 final.

Sin embargo, este resultado no le deja buen sabor de boca a ninguno de los equipos. Por un lado, Pachuca aumenta su racha a siete partidos sin ganar contando la Leagues Cup, y el Puebla, que no gana desde la jornada 3, se mantiene hundido en el fondo de la tabla de posiciones.

