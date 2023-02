Tigres: UANL goleó a Pumas en el debut del Chima Ruiz como técnico

Los Tigres volvieron a jugar tras la abrupta salida de su técnico Diego Cocca rumbo a la Selección a mitad de semana, y pese a ello no dieron muestra de flaqueza: ganaron por goleada 4-2 a los Pumas.

En el debut de Marco Antonio "Chima" Ruiz maniataron a los capitalinos para llevarse el triunfo sólido, pese a que perdonaron varias ocasiones en la primera mitad y que para la segunda cedieron mucho terreno a unos universitarios que se acercaron al empate. Sin embargo, en el marcador los Tigres fueron contundentes y dieron muestra de, por lo menos de momento, no extrañar a Diego Cocca en el banquillo.

El duelo de fecha 6 en El Volcán arrancó con ambos cuadros abiertos para pelear por la ofensiva. Sin embargo, ponerse con el Tigre a las patadas resultó contraproducente desde el inicio para los visitantes. Apenas al minuto 11 Nico Ibáñez aprovechó el carnaval que había en la defensa puma: una gran jugada de Luis Quiñones por banda izquierda fue concluida con un remate de barrida del "nueve" tigre. Así Ibáñez marcó su primer gol como Tigre tras su llegada para este torneo.

El gusto no duró tanto para los Tigres. Gustavo Del Prete aprovechó que Samir Caetano se durmió con el balón en el área y robó para vencer al portero a quemarropa. Pero Tigres no se desconcentró y siguió buscando el gol. Así, forzaron el error del rival con sus constantes llegadas y el puma José Galindo marcó autogol para ventaja regia al minuto 23. Y tras una serie de oportunidades desperdiciadas, Gignac marcó el 3-1 desde los once pasos al 44.

Tras un primer tiempo donde Tigres fue muy superior, Rafael Puente del Río ajustó a sus Pumas y para la segunda mitad emparejó el trámite. Tal es así que Juan Ignacio Dinenno se sacó un gran gol de la chistera al 64. Dinenno recibió en la frontal del área, y tras un par de amagues disparó al ángulo sin que Nahuel Guzmán pudiera hacer nada. El 3-2 ya amenazaba a los locales e incluso Nahuel Guzmán tuvo que exigirse para evitar el empate en un contragolpe al 71.

Pero el "Chima" Ruíz supo entender los momentos del juego para dar ingreso a jugadores de ofensiva como Diego Lainez y Sebastián Córdova, quien solo tenía tres minutos jugados en este torneo. Sería el mismo Córdova quien gestó la gran jugada para el cuarto y definitivo gol: tras perder el balón pegado la banda izquierda, hizo el esfuerzo para recuperarlo, salió adelante con un túnel y sirvió un gran centro para Gignac; el francés, entre dos defensas, no la pensó y prendió el balón de aire para cruzar al portero y marcar el mejor gol de la noche al 89.

El 4-2 estaba decretado. Tigres empezó con pie derecho la era del "Chima" Ruíz en el banquillo felino y dan muestra de seguir en el pelotón de máximos candidatos al título.