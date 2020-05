Terminar la Ligue 1 fue una decisión apresurada: Cesc Fábregas

Tras concluir la Ligue 1 con el París Saint-Germain como campeón, el centrocampista Cesc Fábregas, del AS Mónaco, consideró que esa decisión fue muy apresurada, ya que el resto de las Ligas aún buscan la manera de cómo terminar la campaña.

“Tal vez podríamos haber considerado entrenar solos, individualmente, donde básicamente no hay riesgo”

El ex jugador del Barcelona indicó que no le desagradó la idea de terminar con la temporada 2019-2020, ya que entiende los motivos por los cuales se tomó esa resolución, pero piensa que se pudieron evaluar escenarios alternos.

"Fue una gran decisión la que tomaron, entiendo por qué la tomaron. Tal vez se tomó demasiado pronto, considerando que muchas de las grandes ligas están tratando de hacer que suceda", estableció.

En la opinión del mediocampista de 33 años, las autoridades pudieron considerar la opción de los entrenamientos individuales para los miles de jugadores de la Ligue 1, ya que para muchos clubes aún había mucho en juego en la campaña.

"Obviamente, es muy difícil y entiendo que alguien necesita tomar decisiones. Pero tal vez podríamos haber considerado entrenar solos, individualmente, donde básicamente no hay riesgo. No estás tocando a nadie, no estás cerca de nadie. Solo tenemos que hacer lo que nos dicen", detalló.

Con la determinación de finalizar la temporada, el AS Mónaco se quedó en la novena posición del campeonato con 40 unidades, lejos de los puestos europeos, aunque para Fábregas todavía existían posibilidades de ubicarse dentro de los primeros cinco lugares de la Liga.

