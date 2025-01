Nick Kyrgios afronta otro contratiempo por culpa de una lesión en su retorno a los torneos de Grand Slam en el Abierto de Australia después de que una dolencia abdominal lo obligara a retirarse de una exhibición con Novak Djokovic que se jugaría hoy.

El australiano, finalista de Wimbledon en 2022 y quien ha estado alejado de las canchas por lesiones de muñeca y rodilla desde el US Open de 2022, dijo en una publicación de Instagram que una ecografía había revelado una distensión abdominal.

“Desafortunadamente no podré jugar contra mi buen amigo (Djokovic) este jueves”, añadió.

Señaló que la lesión “no es demasiado grave”, pero le dijo al canal australiano 7News que limitaría sus preparativos para el Abierto de Australia, que comienza el domingo en Melbourne Park.

“Todavía tengo cinco días por delante, así que probablemente no sacaré en los próximos días”, dijo Kyrgios. “Tengo un par de prácticas programadas y haré todo lo que pueda. No es demasiado grave, así que lo tomaré día a día y me daré la mejor oportunidad”.

El director del Abierto de Australia, Craig Tiley, se expresó confiado en que Kyrgios jugaría en el primer Grand Slam del año.