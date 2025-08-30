El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, revocó las visas de varios funcionarios de la Autoridad Palestina y de la Organización para la Liberación de Palestina antes de la reunión anual de la Asamblea General de la ONU del próximo mes en Nueva York, donde ambos grupos han estado representados anteriormente.

La dependencia dijo en un comunicado que Rubio también había ordenado que se denieguen algunas nuevas solicitudes de visa de funcionarios palestinos.

“Es por nuestra seguridad nacional hacer que la OLP y a la AP rindan cuentas por no cumplir con sus compromisos y por socavar las perspectivas de paz”, decía el comunicado.

Añade que, para ser considerados socios para la paz, los grupos deben “repudiar el terrorismo y poner fin a la incitación al terrorismo en la educación, como lo exige la ley de Estados Unidos y como lo prometió la OLP”.

El Gobierno de Estados Unidos ha restringido los visados de los palestinos en otras instancias. El Departamento de Estado estadounidense también suspendió un programa que permitía a niños palestinos heridos de Gaza viajar a Estados Unidos para recibir tratamiento médico después de que algunos conservadores protestaran en redes sociales.

AP

EU expulsará a 700 niños guatemaltecos

El Gobierno del presidente Donald Trump planea deportar a casi 700 niños guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos sin sus padres, según una carta enviada por el senador Ron Wyden de Oregon, y el país centroamericano indicó que está listo para recibirlos.

Las expulsiones violarían el “mandato de bienestar infantil” de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y “la obligación de este país hacia estos niños”, dijo Wyden a Angie Salazar, directora interina de la oficina dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que es responsable de los niños migrantes que llegan a Estados Unidos sin compañía de un familiar adulto.

CT