Debido a lesiones y molestias físicas que han presentado algunos jugadores de Chivas en esta Leagues Cup 2025, Gabriel Milito tiene en consideración rotar algunos puestos de cara a su encuentro contra Cincinnati, mismo que representará la culminación de su participación en el torneo veraniego, ya que, aunque ganen, no se tiene ninguna oportunidad de avanzar a la siguiente fase. Asimismo, indicó que buscarán sacar la victoria, cuidando la forma para conseguirla porque desea que su equipo se consolide en una idea futbolística.

"Estamos pensando en que algunos jugadores, a lo mejor, lleguen con frescura para el domingo, pero también y porque conocemos el nivel de los chicos que a lo mejor no han iniciado de titulares, puedan estar para este partido porque están preparados. Veremos qué equipo sacamos, puede que haya alguna rotación en algún puesto, simplemente por fatiga o cansancio, y porque jugamos jueves y domingo".

"Algún partido jugaremos mal y ganaremos, otros partidos jugaremos bien y perderemos, en futbol esto pasa. Pero, a mí me interesa mucho el funcionamiento y creo que el resultado es la consecuencia del funcionamiento, no al revés. Nuestro equipo cada vez más va definiendo la identidad y lo que queremos hacer. Esa tiene que ser una de nuestras fortalezas, y a partir de ahí seguro que los buenos resultados van a llegar", expresó el estratega.

El entrenador del Rebaño reafirmó su satisfacción con el desempeño del equipo y aseguró que, si no se sintiera confiado en que las cosas mejorarán para el Guadalajara, él será el primero en reconocerlo y levantar la voz para evidenciar la situación.

"Me gusta la mentalidad de todo el grupo, cómo entrenan, compiten, juegan y llevan adelante lo que propongo. Más allá de que los resultados no fueron los que queríamos y los que, a lo mejor, merecíamos, estoy muy contento con el grupo que me toca dirigir. Sé que los chicos tienen un compromiso total y absoluto con la institución y quieren lo mejor para Chivas, igual que yo y todos los que estamos acá. Lo intentaremos una y otra vez, y las veces que haga falta, hasta que el equipo logre imponerse".

"Estoy satisfecho con el compromiso de los jugadores que veo cada día. Con el paso del tiempo, iremos siendo cada vez más fuertes. De verdad, lo siento y por eso lo transmito. No voy a mentir ni voy a engañar nunca a los jugadores o al aficionado de Chivas. Si no sintiera esto, estaría diciendo lo contrario sin ningún problema, porque no me da vergüenza levantar la mano y decir, la cosa va muy mal y la responsabilidad es mía. El día que eso ocurra, me verán decirlo", finalizó Milito.

