Tenía muchas ganas de meter gol con Chivas: Dieter Villalpando

Finalmente se cumplió el deseo de Dieter Villalpando. El mediocampista de Chivas quería estrenarse como anotador con el Rebaño y lo logró ayer miércoles con un gran tanto ante San Luis.

El ex necaxista recibió con el pecho un centro de Pulido que Madrigal bajó de cabeza para marcar con un derechazo contundente el segundo tanto de los Rojiblancos, que se impusieron por 2-1 en Octavos de Final de la Copa MX.

"Tenía muchas ganas de meter gol con Chivas y se me dio ayer, con una gran jugada de Pulido y de Madrigal la circunstancia se dio para que yo la metiera; espero que sea el primero de muchos", dijo Villalpando en entrevista con Chivas TV.

Luego de ser titular en la primera jornada del Clausura 2019, Villalpando perdió su lugar en el medio campo de Chivas a causa de una lesión, pero a partir de la fecha 6 ha vuelto a jugar de inicio, acompañando en el medio campo a Jesús Molina, con quien cada vez se entiende mejor.

"Me he acoplado muy bien con Molina; nos hablamos mucho porque él tiene mucha experiencia y él es más defensivo que yo; simplemente me orienta, nos hablamos para hacernos las coberturas y en lo personal ando muy suelto, aunque todavía me falta para llegar a mi mejor nivel porque me falta bajar uno que otro gramo de grasa, porque me ha costado por la lesión".

Los seguidores del Guadalajara ya piensan en el Clásico que disputarán ante América en los Cuartos de Final del certamen copero, pero Villalpando pide calma, porque la Liga no puede descuidarse.

"Estamos entusiasmados con el Clásico, pero debemos poner una pausa porque también la Liga es muy importante para nostros porque van tres torneos que no se califica y en estos dos partidos podemos sumar bastantes puntos que nos dejarían a dos o tres partidos para poder estar prácticamente en la Liguilla".

"Le pedimos a la gente que sea paciente. También nosotros esperamos el Clásico, pero hay que ir paso a paso, primero contra Monterrey, que es un partido muy importante".

