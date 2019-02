Arbitraje favoreció a Chivas, dice jugador del Atlético San Luis

La derrota contra Chivas 2-1 dejó muy molestos a los integrantes del Atlético de San Luis.

El argentino Leandro Torres, futbolista del cuadro potosino, señaló que el arbitraje favoreció al Rebaño con el objetivo de garantizar el Clásico Nacional Chivas-América en la cancha del estadio Azteca.

"A las Chivas les tiene que ayudar el árbitro. Equipo de medio pelo. ¿Qué rival conviene más contra América?, ¿Quién vende más boletos? Los árbitros son un desastre", mencionó el jugador a TDN.

"Expulsa a un chico de 17 años que no tiene la intención de pegarle a Pulido y lo echa, después un compañero me dice que el mismo árbitro le indicó que no era para tarjeta roja", abundó.

El que también se retiró molesto fue el técnico de los potosinos, Alfonso Sosa; por lo que pasó en el partido, se acomodaron las cosas y entendemos cuáles son, no convenía que San Luis estuviera en la siguiente fase".

El timonel de los actuales campeones en el Ascenso MX, dejó ver su enfado con el resultado: "Cuando te ganan bien, te la tragas y te vas, pero así no".

