Tenemos que ganar sí o sí: Rubí Soto sobre el Clásico Nacional Femenil

De cara al Clásico Nacional de la Jornada 10 de la Liga Femenil MX entre la escuadra de las Chivas y América, la delantera del conjunto Rojiblanco, Rubí Soto, tiene claro que el conjunto tapatío debe salir a buscar la victoria el próximo lunes a como dé lugar, cuando reciban la visita del conjunto de las Águilas en el Estadio Akron.

“Más que nada disfrutarlo. Veo a los dos equipos muy competitivos, la verdad ya no hay equipo fácil y América, pues la rivalidad como sabemos, es un Clásico Nacional y lo tenemos que ganar sí o sí, y más aquí en Guadalajara (…). Es mi primer Clásico, pero sí tengo mucha emoción y muchas ganas de ganarlo“.

La escuadra de las Chivas no atraviesa su mejor momento de la temporada en la Liga Femenil, pues de los últimos cuatro partidos disputados sólo han sacado una victoria y un empate.

De momento ocupan el lugar número ocho de la clasificación con trece unidades, sin embargo la lucha por los puestos de Liguilla es muy pareja a la mitad del torneo, ya que entre el tercero y el décimo primero de la tabla hay sólo tres puntos de diferencia.

Rubí Soto comentó que sin importar el rival en turno, el equipo de las Chivas ya no se debe dar el lujo de dejar escapar más puntos en casa. “Es importante ya no perder puntos, independientemente de que sea el Clásico los puntos son más importantes y sacarlos aquí en casa. No podemos perder aquí en Guadalajara y menos porque la casa se respeta”.

Las escuadras femeniles de Chivas y América medirán fuerzas el próximo lunes 16 de septiembre a las 19:00 hrs, en el Estadio Akron.

